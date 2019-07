Groenewegen spurt alle frustratie van zich af en schenkt Jumbo-Visma derde ritzege in de Tour

Het kan niet alle dagen kermis zijn in de Tour. Etappe zeven van Belfort naar Chalons-sur-Saône was de langste maar meteen ook de saaiste etappe van deze Tour. Twee vluchters en massaspurt, gewonnen door Dylan Groenewegen, met een banddikte voor Caleb Ewan. Meer stof had deze etappe niet te bieden.

Daags na de lastige passage doorheen de Vogezen met de aankomst op La Planche des Belles Filles stond de langste etappe van de Tour op het programma. Tweehonderddertig kilometer langs de flanken van de Jura maar zonder noemenswaardige hindernissen. De laatste zeventig kilometer waren dan weer zo goed als vlak en de wind blies dan ook nog eens in het nadeel.

Yoann Offredo (Wanty Gobert) liet zich echter niet afschrikken en trok al voor de derde keer in het offensief en ook Stéphane Rossetto (Cofidis) heeft zich als debutant al meteen een reputatie als aanvaller bij elkaar gefietst. Twee Fransen die van bij de start het ruime sop kozen, een grote verrassing was het niet. Dat ze niet meer dan vier minuten voorsprong bij elkaar fietsten, is ook al een vaste gewoonte in deze Tour, met uitzondering van gisteren dan.

In het peloton menden Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Monfort (Soudal-Lotto) en Martin (Jumbo-Visma) rustig het peloton. Doel: de twee vluchters niet te ver laten wegrijden maar ze zeker ook niet te vroeg bij de lurven vatten. Het plan werd tot in het kleinste detail uitgevoerd, uiteraard.

Heel even was er zowaar opwinding toen AG2R probeerde een waaier te trekken. Onder anderen Dan Martin, Nairo Quintana en ook Wout van Aert lieten zich verrassen maar AG2R staakte al snel het vuren. Movistar zette zich aan het werk en bracht de ‘gelosten’ terug tot in het peloton.

De twee vluchters mochten van het peloton nog even spartelen en werden pas op vijftien kilometer van de finish bij de lurven gevat. Voor de spurtersploegen meteen het signaal om hun snelle man in stelling te brengen. Ineos leidden nog even de dans om Thomas en Bernal veilig in de haven te loodsen maar eens de laatste drie kilometer aangesneden, ging het initiatief over naar Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step. Het werd een close finish waarin Groenewegen het nipt haalde voor Caleb Ewan. Peter Sagan werd derde, de 21-jarige Jasper Philipsen finishte op een knappe vijfde plaats.

Morgen ligt er zwaardere kost op het bord van de renners: vijf cols van tweede categorie en twee hellingen van derde categorie. De rit van zaterdag is het ideale terrein voor Tim Wellens om zijn voorsprong in het bergklassement nog wat te vergroten. Het laatste klimmetje ligt op 12,5 km van de streep. Niet gunstig voor de klassementsrenners dus krijgen de vrijbuiters van de vlucht een mooie kans.

Rituitslag:

1. Dylan Groenewegen (Ned)

2. Caleb Ewan (Aus)

3. Peter Sagan (Svk)

4. Sonny Colbrelli (Ita)

5. Jasper PHILIPSEN

6. Elia Viviani (Ita)

7. Giacomo Nizzolo (Ita)

8. Jasper Stuyven

9. Michael Matthews (Aus)

10. Alexander Kristoff (Noo)

Algemeen klassement:

1. Giulio Ciccone (Ita)

2. Julian Alaphilippe (Fra) op 6”

3. Dylan TEUNS op 32”

4. George Bennett (NZe) op 44”

5. Geraint Thomas (GBr) op 49”

6. Egan Bernal (Col) op 53”

7. Thibaut Pinot (Fra) op 58”

8. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’04”

9. Michael Woods (Can) op 1’13”

10. Rigoberto Uran (Col) op 1’15”