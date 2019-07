Vrouwen domineren tv-avond

De late avond taat in het teken van tv-fims met vrouwen in de hoofdrol. Al stopt daar de onderlinge overeenkomst: La vie d'Adèle valt niet echt te vergelijken met Bridget Jones of My Queen Karo.

Terzake (Canvas, 20.00-20.30 uur)

Pieterjan De Smedt heeft een interview met Wilfried Vandaele, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. In de studio geeft Bart Brinckman (van De Standaard) duiding.

Terzake docu: Inside the real Saudi Arabia (Canvas, 20.30-21.25 uur)

Saudi-Arabië is een van de gevaarlijkste plaatsen voor vrouwen. Toch besluit Basma Khalifa, Brits styliste met Saudische roots, om naar daar te verhuizen. Ze gaat in het meer ‘liberale’ Jeddah bij drie tantes inwonen, maar de strenge wetgeving en sociale regels - die sinds het bewind van de nieuwe kroonprins nochtans al minder strikt zijn geworden - zorgen ervoor dat ze steeds weer in aanraking komt met de autoriteiten.

La vie d’Adèle (Canvas 21.25-00.20 uur)

Abdellatif Kechiche, onlangs nog onder vuur omdat hij de actrices met wie hij samenwerkt forceert bij de ­ seks- en blootscènes, moest in 2013 de Gouden Palm voor zijn holebidrama La vie d’Adèle delen met hoofdrol­speelsters Adèle Exarchopoulos en Léa Seydoux. Net vanwege de heisa. Desondanks: een erg mooie film.

Bridget Jones, the edge of reason (VTM 22.35-23.40 uur)

Weinig wuivende Gouden Palmen hier, evenmin heel veel lovende recensies, en toch blijven de Bridget Jones-films met hun eindeloze vrouwtje-zoekt-mannetjethema en feelgood-soundtrack gewoon schaamteloos leuk kijkvoer.

My queen Karo (Eén 23.15-00.55 uur)

In haar tweede langspeelfilm vertelt Dorothée Van den Berghe het verhaal van een jong meisje in een Amsterdams kraakpand en viseert ze vooral de hypocrisie in dat soort communes. Die kende ze uit haar eigen jeugd.