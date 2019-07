Pukkelpop zet Billie Eilish toch op hoofdpodium

Billie Eilish zal op zondag 18 augustus niet in de Dance Hall, maar op de Main Stage van Pukkelpop optreden. De organisatie vreest dat de tent te klein zou zijn voor 18-jarige, die dit jaar een van de meeste gestreamde artiesten ter wereld is.

Bij de publicatie van het uurschema van het festival klonk het nog dat Eilish vroeg geboekt was, en dat contractueel was vastgelegd dat ze in de Dance Hall, met een capaciteit van 10.000 mensen zou spelen.

Maar na het wegvallen van Good Charlotte is er een plaats vrijgekomen op het hoofdpodium. Eilish zal daar optreden van 15.05 tot 16.05, in heel andere omstandigheden dus.

‘We hebben haar uitvoerig gevolgd de voorbije maanden en overal bewees ze die plaats op de Main Stage meer dan waard te zijn’, zegt organisator Chokri Mahassine. ‘We kregen ook een heleboel reacties van mensen die vreesden dat de Dance Hall te klein ging zijn. Daar wilden we uiteraard graag aan tegemoet komen.’