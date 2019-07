De eerste regenval na een droge periode kan voor gladheid op de weg zorgen. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Opgelet zomergladheid!



De eerste buien na een lange droge periode kunnen gevaarlijk zijn. Regendruppels mengen zich met vuil op de weg, zo ontstaat er een gladde, slijmerige laag.



De komende dagen hangen er buien over het land. Pas je rijstijl aan en hou voldoende afstand! pic.twitter.com/w5oACqElpQ — Wegen en Verkeer (@wegenenverkeer) 10 juli 2019

Als weermannen het hebben over gladheid op de weg, denken mensen aan ijzel of rijm in de winter, maar ook in de zomer kan er gladheid op de weg ontstaan. Die ‘zomergladheid’ wordt veroorzaakt door de eerste regenval na een lange periode van droogte.

Vettige mayonaise

Door de droogte blijven olieresten en stof van voertuigen op het wegdek liggen. Bij de eerste regenval vermengt het vuil op de weg zich met de regendruppels, omdat die niet in de bodem kunnen trekken. Die vermenging wordt een smerige gladde laag, ook wel mayonaise genoemd omdat de laag even vettig is, en zorgt voor slipgevaar.

Woensdag en donderdag kwamen al enkele regenbuien voor, maar de komende dagen wordt er nog regen voorspeld. In een twitterbericht waarschuwt Agentschap Wegen en Verkeer: ‘Pas je rijstijl aan en hou voldoende afstand.’