Waarom het einde van België nu snel kan komen en hoe uiterst rechts Russisch geld zoekt

Is het geen goed idee om dat tweede verblijf in Italië te kopen? Anders dan in Spanje zakken de prijzen er al zeven jaar ononderbroken. Al hangt het natuurlijk af van de streek. Neem nu Toscane …

Je kunt de highlights uit de reisgids afvinken, maar wat een reis memorabel maakt, zijn toch die onvoorziene en ongeplande ontmoetingen. Lieve Van de Velde houdt een pleidooi voor rondhangen . Welkom in Zomertijd, de zomerreeks met verhalen over vriendschap, durf en kleine revoluties.

6