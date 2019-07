Proces aanslagen Brussel vindt plaats in voormalige Navo-gebouwen

Het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 kan in 2020 starten. De voormalige Navo-basis in Brussel wordt speciaal voor dit proces omgevormd tot een tijdelijk gerechtsgebouw.

Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De ministerraad stemde vandaag in de met locatie van het proces. Het Brusselse justitiepaleis kwam op praktische en operationele redenen niet in aanmerking, klinkt het. De precieze aanvangsdatum zal wellicht pas dit najaar vastgelegd worden. Volgens eerdere schattingen zou het proces een half jaar kunnen duren.

De rechtszaak moet ‘in de beste omstandigheden’ plaatsvinden, zegt Geens. ‘Gezien dit niet mogelijk is in de huidige gebouwen werd er in samenspraak met alle partners een andere locatie gezocht. De slachtoffers verdienen een proces dat zo ordentelijk mogelijk kan verlopen.’

Bij de keuze van de nieuwe locatie is rekening gehouden met de beschikbaarheid, flexibiliteit van de in te richten ruimtes, beveiligingsmogelijkheden, en bereikbaarheid, zo klinkt het. Het voormalige Navo-hoofdkwartier in Evere werd daarom al langer genoemd als mogelijke locatie.

Onderzoek klaar

Het onderzoek naar de aanslagen werd vorige maand afgerond. Bij de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek kwamen in totaal 32 mensen om, 340 anderen raakten gewond. Terreurgroep IS eiste de verantwoordelijkheid op. Drie terroristen lieten die dag het leven, maar in de weken en maanden nadien werd een tiental verdachten geïdentificeerd en opgepakt. De meesten van hen zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.