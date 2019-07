Wekelijks laten twee treinen een halte links liggen

Elke week rijden twee treinen het station voorbij waar ze normaal hadden moeten stoppen. De ­reden? Onder meer verstrooide machinisten.

De cijfers komen van de NMBS zelf. ‘In 2018 werden 99 haltes gemist’, aldus de spoorwegmaatschappij. Het jaar ervoor gebeurde dat 57 keer, maar volgens de nationale spoorwegen is die stijging toe te schrijven aan een betere registratie van wat ze ‘niet-halterende treinen’ noemen.

De oorzaak is ten dele de machinist zelf: hij vergat te stoppen of was verstrooid en reed door omdat het sein op groen stond.

Maar soms mag een machinist op bevel van de politie niet stoppen, bijvoorbeeld om veiligheids­redenen. Zo stopt de trein tijdens een Europese top niet in het NMBS-station Schuman, pal in de Europese wijk.

De NMBS erkent dat het voor reizigers geen pretje is als ze hun trein zien doorrijden. Reizigers die niet kunnen afstappen, moeten in het eerstvolgende station een trein nemen naar het station waar ze oorspronkelijk wilden afstappen.

Reizigers die niet kunnen opstappen, ­moeten op een volgende trein wachten. Wanneer dat niet lukt – omdat er bijvoorbeeld geen treinen meer rijden – moet de NMBS ­bussen inleggen of taxi’s regelen voor de getroffen passagiers, beklemtoont minister van Mobiliteit François Bellot (MR).