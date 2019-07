Mercedes bovenaan tijdens tweede oefensessie GP van Groot-Brittannië

Aan het einde van de tweede oefensessie voor de Britse GP vonden we beide Mercedes-rijders bovenaan. Valtteri Bottas was daarbij sneller dan teamgenoot en wk-leider Lewis Hamilton.

Tijdens de tweede oefensessie zochten de rijders nog nadrukkelijker de limieten op van zowel hun wagen als het circuit. Dat zorgde voor nog meer foutjes bij de rijders en de daarmee gepaard gaande spectaculaire beelden.

Vettel pushing on and over the limit in his Ferrari??#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/5pP9ItVXNT — Formula 1 (@F1) 12 juli 2019

Ook wk-leider Lewis Hamilton ging stevig naast de baan en door het gras.

Bij het Renault F1-team waren er dan weer problemen bij Daniel Ricciardo. De Australiër kwam met zijn F1-bolide stil te staan en veroorzaakte zo een virtuele safety car.

Ricciardo grinds to a halt temporarily bringing out the VSC ??#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/HA4htfgeBI — Formula 1 (@F1) 12 juli 2019

Uiteindelijk was het Valtteri Bottas die in zijn Mercedes de snelste tijd liet noteren, voor teamgenoot Lewis Hamilton.

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.732s 24

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.801s + 0.069s 34

3 Charles Leclerc Ferrari 1:26.929s + 0.197s 29

4 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.180s + 0.448s 29

5 Pierre Gasly Red Bull 1:27.249s + 0.517s 30

6 Lando Norris McLaren 1:27.546s + 0.814s 37

7 Max Verstappen Red Bull 1:27.562s + 0.830s 31

8 Carlos Sainz McLaren 1:27.987s + 1.255s 38

9 Alexander Albon Toro Rosso 1:27.997s + 1.265s 37

10 Sergio Pérez Racing Point 1:28.002s + 1.270s 31

11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:28.008s + 1.276s 35

12 Kevin Magnussen Haas 1:28.059s + 1.327s 29

13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.126s + 1.394s 32

14 Daniel Ricciardo Renault 1:28.128s + 1.396s 17

15 Nico Hülkenberg Renault 1:28.217s + 1.485s 33

16 Lance Stroll Racing Point 1:28.240s + 1.508s 36

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.294s + 1.562s 27

18 Romain Grosjean Haas 1:28.794s + 2.062s 25

19 Robert Kubica Williams 1:29.935s + 3.203s 36

20 George Russell Williams 1:30.514s + 3.782s 11

