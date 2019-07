150 uur wou Jimmy De Frenne op het toilet doorbrengen. Maar na 120 uur moest hij zijn wereldrecordpoging stopzetten. Maar het levert hem wel het felbegeerde resultaat op: hij is namelijk de eerste die dit record op zijn naam wou zetten.

De 48-jarige Oostendenaar zat sinds vorige zondag op het toilet in een café in Oostende. De bedoeling was om dat een week vol te houden, maar vrijdag had hij er genoeg van.

Omdat hij de eerste is die een wereldrecordpoging wc-zitten heeft gewaagd, was hij op voorhand al zeker dat de stunt zou slagen. 'Met een minuut zou ik dus eigenlijk al genoeg hebben, maar zo zit ik niet in elkaar', zei hij op voorhand aan Het Nieuwsblad.

De Frenne staakte zijn poging voortijdig omdat ‘zijn lichaam het niet meer toeliet’, meldt regionale omroep Focus WTV.

De Frenne was niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schreef hij ook al het wereldrecord strijken op zijn naam. In 2016 streek hij 82 uur aan een stuk om geld in te zamelen voor kansarme gezinnen. Een poging om het wereldrecord poolbiljarten te breken mislukte: hij moest na 41 uur op doktersbevel opgeven.