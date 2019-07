Gegeerde Ianis Hagi tekent contract tot 2024 bij KRC Genk

KRC Genk bereikte vrijdag een akkoord met het Roemeense FC Viitorul over de transfer van Ianis Hagi. De 20-jarige aanvallende middenvelder - zoon van levende legende Gheorghe Hagi - tekende een contract tot 2024 bij de Belgische landskampioen.

Met de komst van Ianis Hagi verzekert Genk zich van een zeer gegeerd talent. De middenvelder scoorde afgelopen seizoen 14 keer voor Viitorul Constanta en was een van de uitblinkers van de Roemeense U21, dat op het voorbije EK de halve finales bereikte. Genk heeft afgelopen maand zijn interesse nooit onder stoelen of banken gestoken, maar wist dat de concurrentie stevig was. Onder meer Ajax, Anderlecht, Barcelona, Spartak Moskou en Sevilla werden met de vijfvoudige Roemeense international in verband gebracht.

Foto: Photo News

Maar het is dus Genk dat aan het langste eind trekt. Vader en ex-vedette ­Gheorghe achtte het beter om de tussenstap in België te zetten in plaats van meteen naar een Europese topcompetitie te gaan. Temeer omdat Hagi ­Junior twee jaar geleden al een dergelijk avontuur bij ­Fiorentina zag mislukken. ­Bovendien hielden Genk-TD Dimitri de Condé en hoofdtrainer Felice Mazzu de afgelopen weken nauw contact met de speler. Iets wat zijn vruchten afwierp.

Foto: Photo News

In het gezelschap van zijn roemruchte vader landde Hagi gisterenavond op Zaventem. Ook George Ogararu, technisch directeur en ex-speler van Ajax, was mee. Vrijdag meldde Hagi zich op de club om er zijn medische en fysieke testen af te werken. Ondertussen werd er tussen de partijen verder onderhandeld, want helemaal rond was de deal nog niet. Genk betaalt minder dan de 10 miljoen euro die in de Roemeense media wordt genoemd.