Amerikaanse minister van Werk stapt op vanwege rol in zaak rond seksuele uitbuiting

De Amerikaanse minister van Werk Alex Acosta stapt op. De minister raakte in opspraak in de affaire rond de miljardair Jeffrey Epstein, die werd veroordeeld voor de seksuele uitbuiting van tientallen minderjarigen. Als toenmalig hoofdaanklager gooide Acosta het op een akkoordje met Epstein, die er zo vanaf kwam met een uitermate lichte straf.

‘Het is de juiste beslissing om op te stappen’, zei Acosta vrijdag tegen journalisten. ‘Het zou egoïstisch van me zijn om deze positie te blijven bekleden.’ Acosta sprak de pers toe in de tuin van het Witte Huis, aan de zijde van president Donald Trump. Die prees Acosta voor het 'goede werk dat hij als minister heeft geleverd'.

Trump voegde eraan toe dat Acosta zelf heeft gevraagd om vervangen te worden, omdat die het gevoel had gekregen dat de discussie rond zijn positie 'het werk van de regering begon te overschaduwen'.

Acosta was tussen 2005 en 2009 hoofdaanklager in Florida, toen hij een schikking tekende met de advocatenploeg van miljardair Jeffrey Epstein om diens zaak in de doofpot te kunnen stoppen. Epstein kwam op die manier via een uitermate lichte celstraf weg met het seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij kreeg amper 13 maanden celstraf, uit te zitten onder een vriendelijk regime. Zo mocht hij de gevangenis zes dagen per week twaalf uur lang verlaten om te werken op kantoor.

De durfinvesteerder en New Yorkse societyfiguur werd vorig weekend opnieuw opgepakt op verdenking van seksuele uitbuiting van tientallen minderjarigen. De Democratische leiders in de Kamer en Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer, hadden om die reden al het ontslag van Acosta geëist. Epstein houdt weliswaar zijn onschuld staande.

Trump stelde onderminister van Werk Patrick Pizzella aan als waarnemend minister van Werk.