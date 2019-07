ING Nederland beloont klanten die amper cash afhalen

Rekeninghouders bij ING Nederland die minder dan vier keer per jaar cash geld afhalen, zullen binnenkort 20 procent minder moeten betalen voor hun betaalrekening. ING België zegt het project ‘te volgen’, maar heeft zelf geen plannen in die richting.

De nieuwe regeling geldt vanaf 1 oktober voor klanten met een zogenaamd Oranjepakket, de goedkoopste betaalrekening van ING Nederland, zo meldt De Volkskrant. Indien zij minder dan viermaal per jaar cash geld afhalen, hoeven zij maandelijks nog maar 1,25 euro aan bankkosten te betalen, in plaats van 1,55 euro. Op jaarbasis is dat een besparing van 3,60 euro. Wel moeten zij bij elke opname van cash 80 cent betalen.

ING Nederland beaamt tegen De Volkskrant dat het op die manier kosten wil besparen. ‘In het algemeen is een contante geldopname bij een automaat duurder dan een pinbetaling’, zegt een bankwoordvoerder aan de krant. ‘We zien ook dat onze klanten minder vaak bij de automaat cash opnemen. En daar spelen we op in.’

Een woordvoerder van ING België zegt tegen De Standaard dat er in ons land nog geen plannen in die richting zijn. ‘We maken weliswaar allebei deel uit van de ING-groep, maar zijn aparte bedrijven met een specifiek aanbod. We volgen natuurlijk wel de beslissingen van onze buren met veel interesse op’, klinkt het. ‘Alle rekeninghouders van ING België kunnen sowieso nog steeds zonder onkosten cash geld afhalen bij onze eigen geldautomaten. Bij gastgebruik van geldautomaten van andere banken, betalen enkel rekeninghouders van de gratis Lion Account 50 cent aan onkosten.’