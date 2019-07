Amerikaanse gouverneurskandidaat wil geen interview geven aan vrouwelijke journaliste

Larrison Campbell, een Amerikaanse journaliste voor de Mississippi Today, had de Republikeinse gouverneurskandidaat, Robert Foster, gevraagd om hem op een campagnetrip te volgen, maar die vraag werd geweigerd. Hij heeft zijn vrouw namelijk beloofd niet alleen te zijn met iemand van het andere geslacht.

Het is verkiezingsjaar in Amerika. Niet alleen beginnen de primaries voor de presidentsverkiezingen, ook de gouverneursverkiezingen starten binnenkort. Daarom besloot de krant Mississippi Today om elke gouverneurskandidaat voor de staat Mississippi te volgen. Bill Waller accepteerde het verzoek van reporter Adam Ganucheau, maar Robert Foster weigerde het verzoek van Larrison Campbell, ook al had zij hem al een aantal keer geïnterviewd.

Underdog

Fosters argument voor de weigering is dat hij voor de campagne zijn vrouw beloofd had zich aan de ‘Billy Graham’-regel te houden, schrijft hij in een twitterbericht. Dat wil zeggen dat hij elke situatie uit de weg gaat die vragen zou kunnen oproepen over zijn huwelijk. Die belofte houdt dus ook in dat hij nooit met iemand van het andere geslacht alleen is.

Colton Robinson, de campagnemanager van Foster, voegt eraan toe dat de reportage wel kon als een mannelijke collega Campbell zou vergezellen op de vijftien uur durende campagnetrip in zijn truck. ‘We zijn nu al zo dicht bij de voorverkiezing dat het moeilijk zou zijn om een roddel over een affaire de kop in te drukken.’

Trackers

De campagnemedewerkers zijn voorzichtig omdat ze vrezen dat de tegenstanders ‘trackers’ zullen inzetten en ze willen niet dat Foster in een slecht daglicht komt te staan. ‘Trackers’ nemen immers de competitie onder de loep om te proberen hen in compromitterende situaties te fotograferen.

In een CNN-interview zegt Foster dat ‘mensen niet zoeken naar de waarheid. Zij zien wat de wereld wilt dat ze zien zonder daar vragen bij te stellen’ en dat vertrouwt hij niet. 'Ze zoeken niet naar de waarheid. Perceptie is werkelijkheid geworden in deze wereld.’ Hij voegt eraan toe dat het zijn truck is en dat zijn regels dus gelden, waarop Campbell antwoordt dat Fosters verzoek seksistisch is en ‘dat hij dan iemand ter beschikking moet stellen om haar te begeleiden’.