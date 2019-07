Anderlecht laat Hannes Delcroix ervaring opdoen in Nederland, verdediger verhuurd aan RKC Waalwijk

Anderlecht verhuurt centraal verdediger Hannes Delcroix voor een seizoen aan RKC Waalwijk, dat aankomend seizoen uitkomt in de Nederlandse Eredivisie. Dat laat de Brusselse club vrijdag weten.

Hannes Delcroix gaat volgend seizoen ervaring opdoen bij RKC Waalwijk in de Nederlandse Eredivisie. Dat laat de Brusselse club vrijdag weten. RKC Waalwijk-voorzitter Frank van Mosselveld is content met de huurling: “Hannes is een zeer talentvolle linkercentrale verdediger die erg comfortabel is aan de bal. Daarnaast beschikt hij over een goede fysiek en is hij sterk in de persoonlijke duels. Er bestond veel belangstelling voor Hannes, maar hij is ervan overtuigd dat onze club het beste bij zijn ontwikkeling past.”

Delcroix stroomde door uit de jeugd van Anderlecht en proefde al een paar keer van het echte werk in de hoofdmacht. Vorige jaargang speelde hij een wedstrijd in de Jupiler Pro League en een in de Europa League.

RKC Waalwijk keerde vorig seizoen na een afwezigheid van vijf jaar terug in de Eredivisie. Naast Delcroix zullen ook de Belgen Lennerd Daneels en Anas Tahiri en de Oostenrijkse Belg Nando Nöstlinger aankomend seizoen in het truitje van RKC Waalwijk te vinden zijn.