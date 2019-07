KV Mechelen stevent opnieuw af op recordaantal abonnees, ondanks zaak rond matchfixing

KV Mechelen heeft opnieuw de kaap van 10.000 abonnees gerond. De promovendus bracht voor de terugkeer naar de Jupiler Pro League tot dusver al 10.250 abonnementen aan de man, zo maakte Malinwa donderdagavond bekend via de clubwebsite.

De hele heisa rond vermeende matchfixing heeft geen invloed op de abonnementenverkoop, zo blijkt. Vorig jaar werd ondanks de degradatie naar 1B met 11.100 abonnees een nieuw clubrecord gerealiseerd.

Nu lijkt KV Mechelen ook goed op weg om voor het vijfde jaar op rij betere verkoopcijfers neer te zetten. Van 7.129 naar 8.038 in 2015-2016, naar 9.002 in 2016-2017, 9.819 in 2017-2018 tot 11.100 vorig jaar. De verkoop voor het nieuwe seizoen in 1A loopt nog tot de herfst van 2019.

KV Mechelen opent zijn seizoen in de Jupiler Pro League op zaterdag 27 juli op het veld van Zulte Waregem.