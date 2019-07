‘Journalist ontdekt nazicomplex in Wevelgem’ staat op verschillende sites te lezen nadat de Krant van West-Vlaanderen een artikel en filmpje publiceerde over een ondergrondse ruimte in de West-Vlaamse gemeente Wevelgem.

Voor een zomerreeks gaat journalist Christophe Lefebvre (38) op zoek naar vergeten plekjes in de provincie West-Vlaanderen. Hij werd aangesproken door iemand in de buurt van Wevelgem, met de vraag of ...