Politiek journalist Jan De Meulemeester verlaat VTM Nieuws

Politiek journalist Jan De Meulemeester (38) vertrekt bij de nieuwsdienst van VTM. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt via sociale media. De breuk gebeurt ‘in onderling overleg’. De Meulemeester was sinds 2013 bij VTM aan de slag.

‘Afscheid is de deur naar de toekomst.’ Met dat zinnetje op Twitter heeft Jan De Meulemeester zijn vertrek bij de nieuwsdienst van VTM aangekondigd. Een onverwacht afscheid, want jarenlang was hij een van de voornaamste politieke verslaggevers bij VTM Nieuws. In verkiezingstijden ging De Meulemeester voorop in de strijd, en ook donderdag stond hij op de eerste rij toen het fraudeschandaal rond ex-Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) losbrak.

Zowel De Meulemeester als de redactie van VTM Nieuws geven voorlopig geen commentaar.

Sinds vorig jaar valt Medialaan, het moederbedrijf van VTM, samen met De Persgroep onder DPG Media, een overkoepelend mediabedrijf. Daarbij vloeien verschillende redacties samen. Of dat de reden is van De Meulemeesters vertrek, wordt niet bevestigd. Ook over andere mogelijke breuklijnen – de interne strubbelingen bij VTM Nieuws van enkele maanden geleden, de komst van de nieuwe hoofdredacteur Klaus Van Isacker – wordt gezwegen.

Van VRT naar VTM

Jan De Meulemeester begon zijn carrière bij VTM in 2013, waar hij Wetstraatverslaggever werd bij de nieuwsdienst. De Meulemeester kwam over van VRT, waar hij sinds 2005 werkte als redacteur bij onder meer Terzake, Phara en de verkiezingsshows van Canvas.

De Meulemeesters overstap kaderde destijds in een vernieuwingsoperatie bij VTM. Toenmalig hoofdredacteur Kris Hoflack noemde hem toen ‘de geknipte persoon voor onze verjonging’. Samen met collega-journalist Dirk van den Bogaert groeide De Meulemeester uit tot het politieke gezicht van VTM Nieuws. Eerder werkte De Meulemeester ook voor Het Nieuwsblad.

Waar de toekomst van De Meulemeester ligt, is voorlopig onduidelijk.