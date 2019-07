Franse minister mag aanblijven ondanks kritiek op weelderige diners en gesjoemel met sociale woning

De Franse minister van Ecologische Transitie François de Rugy ligt al dagenlang onder vuur door onthullingen over weelderige diners die hij organiseerde toen hij nog parlementsvoorzitter was. Ook betaalde hij verbouwingen aan zijn ambtswoning met belastinggeld en verbleef zijn kabinetschef in een sociale woning. Desondanks mag hij aanblijven.

De Franse nieuwssite Mediapart bracht deze week een bericht over copieuze diners die De Rugy zou hebben georganiseerd toen hij nog voorzitter was van de Assemblée Nationale, het Franse parlement. Samen met zijn vrouw organiseerde hij in zijn ambtswoning tussen juni 2017 en oktober 2018 een tiental diners, compleet met kreeft en exclusieve wijnen.

De kreeften tijdens een van de diners. Foto: Mediapart

Bij de etentjes lagen gouden lepels op tafel en werd er gedronken uit kristallen glazen, schreef Mediapart. De site publiceerde zelfs foto’s van de enorme kreeften die werden geserveerd, en van de vrouw van de politicus bij een fles Mouton Rotschild-wijn van 500 euro.

Hoewel De Rugy daarmee niets illegaals had gedaan, werd daarmee wel het beeld versterkt dat de regering van president Emmanuel Macron een regering voor de superrijken is, die ‘elke voeling met de realiteit is verloren’, zoals de kritiek van de oppositie al maandenlang luidt.

Donderdag deed Mediapart er nog een schepje bovenop met een onthulling over renovatiewerken die de minister aan zijn ambtswoning had laten uitvoeren, ter waarde van 63.000 euro. Die renovatiewerken waren betaald met belastinggeld. En nog eerder waren er ook al onthullingen over zijn kabinetsdirectrice Nicole Klein, die jarenlang in een sociale woning in Parijs had verbleven, terwijl ze toen niet eens officieel in de Franse hoofdstad woonde.

‘Inschattingsfout’

De Rugy, voormalig lid van de groene partij, weigerde aanvankelijk zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het organiseren van de luxediners. Hij noemde de berichtgeving ‘grotesk’.

‘Een parlementsvoorzitter moet informele meetings met mensen uit de zakenwereld, de cultuursector en het onderwijsveld kunnen houden’, zei hij woensdag. Maar na aanhoudende kritiek beloofde hij donderdag toch om ‘zijn inschattingsfout te corrigeren’ en ‘om ten onrechte gedeclareerde facturen terug te betalen’.

Onderzoek

Hoewel Macron woensdag nog zijn vertrouwen in De Rugy had herbevestigd, kwam de Franse president onder toenemende druk te staan om zijn minister de laan uit te sturen. Toch blijft De Rugy op post, zo maakte de Franse premier Edouard Philippe donderdag duidelijk in een statement. Wel wordt er een onderzoek ingesteld.

‘Francois de Rugy is zich bewust van de legitieme ophef die deze controverse heeft veroorzaakt, en wil geen enkele twijfel doen bestaan. Mocht uit een onderzoek blijken dat er ten onrechte belastinggeld werd gebruikt, dan wil hij alles tot op de allerlaatste euro terugbetalen.’