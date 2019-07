Twee vrouwen aan het hoofd van Kaaitheater

Kaaitheater krijgt met Agnes Quackels en Barbara Van Lindt een duo aan het roer. Zo komt de leiding van het Brusselse kunstencentrum in de kanaalzone volledig in handen van vrouwen.

Quackels (44) en Van Lindt (53) wacht de uitdaging om het Kaaitheater een nieuwe koers te geven, na het vertrek van Guy Gypens, die de voorbije zes jaar algemeen directeur was en de afgelopen twaalf jaar samen met Katleen Van Langendonck de artistieke koers van het Kaaitheater bepaalde.

Met de uitbreiding van Kaaitheater met een nieuwe theaterzaal en de geruchten over een fusie of intensievere samenwerking met dansgezelschap Rosas belanden er twee grote dossiers op het bord van Quackels en Van Lindt, die beiden deeltijds zullen werken vanaf oktober.

Het duo wil extra inzetten op de ‘Brusselse superdiversiteit’ en ruimte bieden voor ‘zowel gevestigde waarden als mid-career en jongere podiumkunstenaars’ uit Brussel, Vlaanderen en het buitenland. Ook willen ze een sterkere band met Brusselse partnerorganisaties en meer inzetten op publieksparticipatie.

Jaren ervaring gebundeld

Beide vrouwen zijn gepokt en gemazeld in het circuit van de kunstencentra en artistieke werkplaatsen. Quackels was acht jaar artistiek directeur bij Kunstencentrum Buda in Kortrijk en werkte daarvoor bij managementbureau voor kunstenaars Margarita Production, dat ze mee oprichtte.

Van Lindt was tien jaar directeur van DasArts in Amsterdam, een masteropleiding voor theatermakers en curatoren. Eerder stond ze aan de leiding van kunstencentrum STUK in Leuven, Gasthuis in Amsterdam en de artistieke werkplaats Zimmer in Antwerpen.

Met ook zakelijk directeur Valerie Vernimme en artistiek programmator Katleen Van Langendonck (die in het huidige model aanblijft, in tegenstelling tot een eerdere beslissing) bestaat het volledige leiding van Kaaitheater uit vrouwen. In de kunstwereld is dat een unicum voor een theater van deze schaal.