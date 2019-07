16 juli 1969. De wereld is nerveus. Drie mannen stappen straks een raket in met een bijzondere missie. Zij moeten de mensheid naar de maan brengen. Die drie mannen, dat zijn Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. De missie, dat is Apollo 11. In de video hierboven tonen we de historische beelden van toen.

