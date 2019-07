Trump laat vraag rond staatsburgerschap bij volkstelling vallen

Donald Trump laat de omstreden vraag rond staatsburgerschap vallen bij de komende volkstelling in 2020. Dat heeft de Amerikaanse president donderdagavond zelf bekendgemaakt in een toespraak in de rozentuin van het Witte Huis.

De vraag of iemand staatsburger is, moest duidelijk maken of iemand legaal op Amerikaanse bodem verblijft. Trump wilde die vraag aan de volkstelling toevoegen, maar komt daar nu op terug. Het Amerikaanse hooggerechtshof verzette er zich al tegen en stelde dat de uitvoerende macht moest kunnen verantwoorden waarom het die vraag wilde toevoegen. Trump liet weten dat er ‘geen tijd was voor een gevecht in de rechtbank’.

Toch blijft het Amerikaanse staatshoofd van plan een nauwkeurig overzicht van het aantal inwoners zonder verblijfspapieren in de VS op te stellen. ‘Er was een tijd dat je trots kon verklaren dat je een burger was. Extreemlinkse Democraten zijn vastberaden om het aantal illegale vreemdelingen verborgen te houden’, aldus Trump.

De Republikein droeg om die reden meteen allerlei overheidsadministraties op om hun eigen cijfers uit te pluizen, op zoek naar mensen zonder geldige verblijfspapieren. ‘We zullen onze gigantische databases gebruiken om een volledig en accuraat overzicht te krijgen van alle inwoners die hier niet-legaal verblijven, zoals de gegevens van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en van de sociale zekerheid’, bezwoer Trump. ‘We laten geen enkel middel onbeproefd. Het plan om het staatsburgerschap van de inwoners van de VS vast te leggen, laten we absoluut niet varen.’

Gemarginaliseerde groepen

In de VS wordt elke tien jaar een volkstelling gehouden. De resultaten worden gebruikt om onder meer de verdeling van de zetels in het Congres te bepalen. Er woedt in de VS een discussie of mensen zonder wettelijk verblijfsstatuut moeten meegeteld worden om die zetelverdeling te bepalen.

Tegenstanders vrezen daarom dat de vraag rond staatsburgerschap gebruikt kan worden om gemarginaliseerde groepen te benadelen, omdat het aantal aan staten met veel illegale migranten toegewezen Congreszetels daardoor mogelijk zou kunnen dalen.

Daarnaast worden de resultaten van de volkstelling gebruikt om zo’n 800 miljard dollar aan federale fondsen te verdelen over de staten, geld dat wordt gebruikt voor publieke gezondheidszorg, hulpdiensten en wegenwerken. Staten met proportioneel veel migranten zonder geldige verblijfsstatus vrezen dus ook miljoenen mis te lopen.