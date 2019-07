Amerikaanse vrouwen blijven bovenaan FIFA-ranking, Red Flames stijgen een plaats

De Amerikaanse nationale vrouwenploeg staat op de vrijdag verschenen FIFA-ranking ruim op de eerste plaats. Team USA kroonde zich recent in Frankrijk voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. Nederland, op het WK ietwat verrassend tweede, springt van de achtste naar de derde stek. De Red Flames gaan een plaats vooruit tot nummer negentien. Nooit deden de Belgen beter.

De VS houdt met 2.180 punten opnieuw Duitsland (2.059) achter zich, dat op het WK in de kwartfinales tegen Zweden sneuvelde. Nederland (+5) volgt als derde, voor Frankrijk (0) en Engeland (-2). Zweden (+3), op het WK goed voor brons na winst in de kleine finale tegen Engeland, valt net uit de top vijf.

De Belgische vrouwen, die zich niet konden plaatsen voor het WK, stijgen naar plaats negentien (1.813 punten). In maart stonden de Flames nog op de twintigste plaats. Dat was hun hoogste notering ooit, maar nu doen ze nog een plekje beter.

De Flames zitten op weg naar het EK in 2021 in Engeland in een groep met Zwitserland (18de op FIFA-ranking), Roemenië (42), Kroatië (55) en Litouwen (106). De ploeg van bondscoach Ives Serneels opent op 3 september met een thuismatch tegen de Kroaten.