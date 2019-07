Zes maanden na zijn zenuwinzinking tijdens een theatervoorstelling schoof Tom Van Dyck (47) gisteravond aan tafel in Vive le vélo. Het gaat weer goed met hem. 'Vreemd genoeg sinds de dood van mijn teerbeminde vriend (StuBru-presentator) Christophe Lambrecht. Zijn dood heeft zoveel warmte gegeven dat ik mezelf terug heb gevonden.'

Zes maanden de pauzeknop induwen. Dat was het verdict van de dokter nadat Tom Van Dyck in januari op het podium crashte. Tijdens een try-out van zijn theatermonoloog Het beest in u stortte Van Dyck letterlijk in: zijn lichaam was op en had nood aan rust. De maanden voordien waren bijzonder hectisch geweest, met onder meer de opnames van het tweede seizoen van Over water. Eerst kreeg de acteur een maand rust voorgeschreven, maar al gauw werd beslist om zijn volledige theatertournee te schrappen. 'Het was pijnlijk om te zien', zei Van Dycks vaste zakenpartner Inge Geukens toen. “'om had alles gedaan om de première te halen, maar het was ­onbegonnen werk. Zijn lichaam heeft gezegd: het stopt nu. Het licht ging uit.'

Donderdagavond, een half jaar later, verscheen Van Dyck voor het eerst weer op tv. Hij was te gast bij Karl Vannieuwkerke in Vive le vélo. Samen met renner Edward Theuns en analist Bert De Backer blikte hij terug op de zesde rit in de Ronde van Frankrijk. Voor de uitzending reisde Van Dyck richting de Vogezen, naar het Chateau de Bournel in Cubry. En hij gaf er een gelaten indruk.'Ik ben niet altijd vol van mezelf, maar ik heb nu door dat ik de dingen positiever moet bekijken. Ik wilde te veel alleen doen. Nu weet ik dat l’union fait la force.'

Wanneer Van Dyck weer aan de slag gaat, is voorlopig afwachten. Het tweede seizoen van Over water verschijnt pas in het voorjaar van 2020.