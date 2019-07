Taylor Swift verdient nog steeds het meest

07/03/2019

De jongste selfmade (?) miljardair ooit

Kylie Jenner mag zich naast influencer en tv-persoonlijkheid, nu ook de jongste miljardair ooit noemen. Het Amerikaans zakentijdschrift Forbes nam dinsdag de 21-jarige op in zijn miljardairslijst. Maar niet iedereen is even overtuigd dat ze op eigen kracht haar rijk heeft uitgebouwd.