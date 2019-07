Diependaele verwacht geen gevolgen voor Vlaams formatie

N-VA zal straks een nieuwe voorzitter voor het Vlaams Parlement voorstellen. ‘Ik denk niet dat iemand er nu plots voor pleit om de verkiezingsuitslag naast ons neer te leggen’, zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele op Radio 1.

Kris Van Dijck (N-VA) moest gisteren in bijzonder pijnlijke omstandigheden opstappen als voorzitter van het Vlaams Parlement, maar zijn partij blijft achter hem staan. ‘Ik ben niet van mening dat Kris moet opstappen als parlementslid. Maar het was niet mogelijk om op een geloofwaardige manier aan te blijven als voorzitter van het Vlaams Parlement’, zegt Matthias Diependaele, de N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement op Radio 1.

‘Ik geef grif toe dat de feiten en het verhaal ver van mij en mijn partij staan. Maar er is geen fraude gepleegd. Of de deontologische code van het parlement overtreden is, daarover moet de deontologische commissie zich uitspreken, maar dat is toch van een heel andere orde dan fraude. Waarmee ik niet wil minimaliseren wat er is gebeurd. Kris wordt erg gewaardeerd voor zijn parlementair werk. Eén slechte daad maakt van hem nog geen slecht mens.’

Feiten staan los van timing

Bij N-VA lieten verschillende kopstukken zich gisteren ontvallen dat de timing van het verhaal dat P-Magazine uitbracht niet toevallig midden in Van Dijcks 11 juli-toespraak viel. Onder hen ook Theo Francken. ‘Ik heb daar niet alle wetenschap over’, zegt Diependaele. ‘Theo zegt wat ik denk, maar ik ken niet alle feiten, en die staan nog altijd los van de timing.’

Diependaele zegt dat hij sinds woensdagavond op de hoogte was. Volgens hem zullen er geen gevolgen zijn voor de Vlaams formatie. ‘Ik denk niet dat onze positie is aangetast. Wij hebben nog altijd de verantwoordelijkheid om ons programma uit te voeren.’

Op dit moment is Filip Dewinter van Vlaams Belang voorzitter van het parlement, een automatisch switch na de exit van Van Dijck, aangezien Dewinter het langst zittende parlementslid is. Het Bureau komt daarover vanochtend nog bijeen. N-VA houdt vast aan de post, en zal dan ook een naam voorstellen, zegt Diependaele nog.