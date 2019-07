Franstalige pers over Van Dijck: ‘Net scène uit House of cards’

Ook in Franstalig België prijkt Kris Van Dijck op verschillende voorpagina’s.

‘Vlaamse feestdag draait uit op nachtmerrie voor Kris Van Dijck’, kopt de krant L’Echo vrijdag. In de Franstalige krant Le Soir dezelfde boodschap: ‘Kris Van Dijck verpest het feest en neemt in pijn afscheid’, schrijft de krant over het ontslag van de Vlaamse Parlementsvoorzitter op 11 juli.

De krant maakt een reconstructie van de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis. Tijdens de toespraak van Van Dijck verspreidde zich namelijk het nieuws van P-Magazine. ‘De gsm’s trillen, er verschijnt een titel op het scherm (...) Deze scène is een Amerikaanse serie, zoals House of cards, waardig. De menigte blijft niettemin stoïcijns’, schrijft de krant.

In de analyse schrijft Le Soir dat de N-VA nu echt ‘een partij zoals de andere wordt’. Het ontslag van Van Dijck is ‘een horrorscenario voor N-VA’. ‘Deze 11de juli is catastrofaal en gênant om meer dan één reden. Eerst en vooral gaat het om sociale fraude. Dat is één van de thema’s waarover de Vlaamse regering beloofde witter dan wit te wassen.’ Een tweede reden is dat Van Dijck vorige week al onder vuur kwam na een ongeval veroorzaakt in dronken toestand. ‘Hij is net door minister van Verkeer Ben Weyts naar voor gedragen.’

Le Soir benadrukt dat N-VA dit kon missen als kiespijn. De krant verwijst onder meer naar de verkiezingsnederlaag van de Vlaams-nationalisten op 26 mei, de visa-affaire die dichtbij Theo Francken kwam en de afwezigheid van een nieuwe Vlaamse regering - met Bart De Wever die momenteel in Colombia is.

Opvallend, het édito in Le Soir gaat niet over Van Dijck - zoals in de Vlaamse kranten. Het thema van de dag: de dood van Vincent Lambert. De Fransman is donderdag na elf jaar in coma gestorven. Zijn lot was niet alleen de inzet van een hoogoplopend familieconflict, de zaak heropende ook het euthanasiedebat in Frankrijk.

Koud zweet

In La Libre is er veel aandacht voor Van Dijck. Maar liefst drie pagina’s wijdt de krant aan het ontslag van de N-VA’er. De analyse luidt: ‘Een catastrofale 11 juli voor de Vlaamse nationalisten’. De krant heeft het niet enkel over het ontslag van Van Dijck. ‘De partij is ’s ochtends slecht wakker geworden, overweldigd door een immense twijfel. De aankondiging, de dag voordien, dat er onderhandeld wordt door de PS, de MR en Ecolo in Wallonië veroorzaakt koud zweet bij de partij’, aldus La Libre.

‘Moeten we u eraan herinneren dat de gesprekken in Vlaanderen stilliggen? Bart De Wever heeft de motor afgezet. Hij stond zichzelf een klein uitje toe door deel te nemen aan een congres in Colombia. Hij wilde vooral dat de federale puzzel ontward zou worden.’

De analyse gaat verder over die federale regeringsvorming: ‘In Vlaanderen is het logisch dat De Wever het Vlaams Belang laat vallen en een regering vormt met CD&V en Open VLD. Maar dan is De Wever zijn enige drukkingsmiddel voor de federale regering kwijt. De N-VA is namelijk niet essentieel om een meerderheid te vormen. De alliantie van de liberalen, socialisten en groenen heeft voldoende zetels. Met CD&V erbij zou dat zelfs een comfortabele meerderheid zijn.’

‘De betekenis van de toespraak van Kris Van Dijck tijdens de officiële ceremonie wordt daarom extra belangrijk. “Het is niet denkbaar dat slechts een minderheid van de Vlaamse bevolking in een nieuwe federale regering vertegenwoordigd is”, zei hij.’