Desselse oppositie wil extra gemeenteraad na heisa omtrent Kris Van Dijck

De lokale oppositiepartij D&W wil een extra zitting van de Desselse gemeenteraad samenroepen na het nieuws over Kris Van Dijck, die burgemeester is in de gemeente.

D&W zegt ontzet te zijn over de feiten die donderdag naar boven werden gebracht door P-magazine. Op de nationale feestdag werd duidelijk dat Kris Van Dijck bijstand had gegeven aan een prostituee. Volgens Van Dijck wilde hij enkel iemand helpen bij ‘de administratieve mallemolen’, maar P-magazine schrijft dat de politicus een vennootschap met opzet failliet liet gaan om de escort een uitkering te kunnen bezorgen. Ook zou hij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aangespoord hebben spoed te zetten achter de zaak.

‘Voorlopig bekijken we hoe de situatie verder verloopt, maar het is duidelijk dat we ons vragen stellen’, laat D&W weten. ‘Als gemeentebestuur hebben we o.a. ook een deontologische code’, zegt raadslid Dirk Melis van de partij.

Tekst en uitleg

‘Het is daarom cruciaal dat we meer tekst en uitleg krijgen van de burgemeester. Hiervoor willen we een extra gemeenteraad samenroepen waar we de burgemeester alle kansen geven om de situatie correct te kaderen zodat we objectief tot een besluit kunnen komen.’ De N-VA, waar Kris Van Dijck deel van uitmaakt, haalde een absolute meerderheid in 2018 en bestuurt alleen in Dessel. De D&W bracht in 2018 liberale en socialistische kandidaten samen en is de op een na grootste partij.