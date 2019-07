Red Bull snelst in Groot-Brittannië, F1-piloot crasht in de pitlane

Tijdens een uitdagende eerste oefensessie heeft Pierre Gasly in zijn Red Bull F1-bolide de snelste tijd gereden. De Franse teamgenoot van Max Verstappen was sneller dan Valtteri Bottas in de Mercedes.

Romain a tapé en sortie de voie des stands... Une flaque de Roch Energy ? #BritishGP #F1 #AuRupteur pic.twitter.com/pqb9C3YRbr — Au Rupteur (@AuRupteur) July 12, 2019

De eerste oefensessie op het circuit van Silverstone mocht dan wel onder droge omstandigheden beginnen, Romain Grosjean zorgde meteen voor een virtuele safety car. Bij het wegrijden uit de pitlane reed de Fransman zijn voorvleugel stuk.

Ongeveer halverwege de sessie kregen we steeds meer wolken boven het circuit van Silverstone en vielen de eerste regendruppels.

Even later ging Max Verstappen van de baan in zijn F1-bolide met speciale 'James Bond-livery'. De Nederlander was een van de vele rijders die in bocht 7 van de baan gingen.

De nieuwe asfaltlaag van het circuit van Silverstone gecombineerd met regendruppels, dat zijn geen ideale omstandigheden om een F1-bolide een snelle rondetijd te laten neerzetten.

Challenging conditions here at Silverstone...



The track has a fresh layer of tarmac this year, coupled with a few spots of rain#BritishGP ???? #F1 pic.twitter.com/AFiF9iL394 — Formula 1 (@F1) July 12, 2019

Uiteindelijk was het Pierre Gasly, de teamgenoot van Max Verstappen, die in de Red Bull F1-bolide de snelste tijd liet noteren.

1. P. Gasly Red Bull 01:27.173 25

2. V. Bottas Mercedes 01:27.629 29

3. M. Verstappen Red Bull 01:28.009 21

4. L. Hamilton Mercedes 01:28.122 26

5. C. Leclerc Ferrari 01:28.253 21

6. S. Vettel Ferrari 01:28.304 21

7. N. Hulkenberg Renault 01:28.803 21

8. D. Ricciardo Renault 01:29.031 24

9. A. Albon Toro Rosso 01:29.093 26

10. C. Sainz Jr. McLaren 01:29.162 31

11. L. Norris McLaren 01:29.170 23

12. S. Pérez Racing Point 01:29.453 27

13. D. Kvyat Toro Rosso 01:29.500 26

14. L. Stroll Racing Point 01:29.657 25

15. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:30.099 24

16. K. Magnussen Haas 01:30.605 24

17. G. Russell Williams 01:30.741 25

18. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:30.747 12

19. R. Grosjean Haas 01:30.811 22

20. R. Kubica Williams 01:32.121 27

