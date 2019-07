Retailfonds Vendis haalt 300 miljoen op

Het investeringsfonds Vendis haalt 300 miljoen euro op voor investeringen in consumentenmerken en retailbedrijven. Vendis is of was bekend van ZEB en Overstock.

Vendis lanceerde zijn eerste fonds in volle crisis met name in 2009. 10 jaar later is Vendis aan zijn derde fonds toe. Het maakte zopas bekend dat het de beoogde 300 miljoen euro die het zocht voor het derde fonds ophaalde. Dit zowel bij binnen- als buitenlandse investeerders.

Het eerste fonds van Vendis haalde een rendement van meer dan 20 procent, het tweede fonds bestaat nog maar 3,5 jaar maar is volgens managing partner Michiel Deturck ‘on track’. Het derde fonds is meteen het grootste. Vendis investeert in KMO’s wiens focus de consument is. Eén van de bekende participaties is bijvoorbeeld juwelenverkoper Victoria.

‘We hebben tot nu toe al 18 bedrijven bijgestaan, in binnen- en buitenland en kunnen daardoor de bedrijfsleiders een brede kijk bieden’, zegt Deturck. Hij voegt eraan toe dat het niet altijd allemaal gemakkelijke investeringen bleken te zijn, maar dat het een kwestie is van blijven aan de deelnemingen te werken.

Groeibedrijven

Deturck was in 1999 al betrokken bij het internetfonds Netfund dat in 2001 het uiteenbarsten van de dotcomzeepbel meemaakte. Toch wist ook Netfund nog met een positief saldo te eindigen. Typisch voor durfkapitaal is dat enkele zeer goede investeringen de verliesposities moeten goedmaken.

Vendis mikt vooral op deelnemingen in groeibedrijven. Eén van de bekende exits was de deelneming in ZEB die aan Colruyt werd verkocht of die van de optiekketen Eyes + More die aan Hans Anders (3i) werd verkocht.