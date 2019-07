Beerschot onderneemt actie: club stelt Voetbalbond in gebreke voor geleden schade en vraagt UEFA om actie te ondernemen

Pierre François, CEO van de Pro League, bevestigde donderdag formeel dat Beerschot, en ook Lokeren, onherroepelijk in 1B zullen uitkomen, maar de Antwerpse club laat het daar niet bij. Beerschot heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond officieel gevraagd om in 1A uit te komen, heeft voor het geval dat dat niet gebeurt een schadeclaim ingediend en heeft ook de Europese Voetbalfederatie UEFA gevraagd om actie te ondernemen.

“Voetbalclub Beerschot heeft donderdag officieel gevraagd aan de KBVB om in het voetbalseizoen 2019-2020 in de afdeling 1A uit te komen, plaats waar zij recht op heeft bij schuldigverklaring van voetbalclub KV Mechelen aan competitievervalsing”, meldde Thomas Gillis, advocaat van Beerschot. “Over het schuldig zijn aan matchfixing door de vervolgde bestuurders van KV Mechelen en de toerekening aan de club bestaat al geruime tijd niet de minste twijfel meer. De verplichte sanctie van degradatie is al evenmin voor discussie vatbaar. De beslissing die het BAS woensdag bekendmaakte is een kaakslag voor ons voetbal en bij uitbreiding voor onze volledige sport.”

“Beerschot heeft donderdag dan ook aan de UEFA gevraagd haar verantwoordelijkheid op te nemen, actie te ondernemen en te tonen dat het haar menens is in haar harde strijd tegen het fenomeen matchfixing.”

“Tenslotte heeft de club de KBVB in gebreke gesteld voor de enorme financiële schade die zij zou leiden indien zij inderdaad niet in de hoogste afdeling zou mogen uitkomen tijdens het seizoen 2019-2020.”