De gangsterfilm waarvoor de term 'epos' lijkt uitgevonden

11 juli, maar de actualiteitsprogramma's zullen niet meteen over de inhoud van de 11 juli-toespraken gaan. Voor wie de Van Dijck-discussie vanavond wil ontlopen, zijn er nog genoeg alternatieven, zoals de legendarische film over de Amerikaanse drooglegging The Untouchables.

Extra Terzake (Canvas, 20.00 uur)

Door het ontslag van Kris Van Dijck komt er vanavond een extra uitzending van Terzake.De geplande programmatie, gaat dus wellicht op de schop. Mogelijk is er wel nog een deel te zien van de reportage over de schietpartij in Douglas High School in Parkland in Florida in februari 2018, of de vulkaanbeklimmers in Guatemala.

The untouchables (Canvas 21.35-23.30 uur)

Voor dit soort films is het woord epos uitgevonden. Heerlijk, uren durend kijkplezier is het, dit gangster­verhaal van Brian De Palma. Uit de jaren tachtig, maar het staat nog als een huis. Daar zit Ennio Morricone voor iets tussen, en Robert De Niro, en Andy Garcia en, ach, alles gewoon.

De kleur van Blue Note (NPO2 22.50-23.55 uur)

Het platenlabel Blue Note schreef halfweg vorige eeuw geschiedenis als broeikas voor bebopjazz. De Zwitserse documaakster Sophie Huber ging praten met de hoofdrol- en muziekspelers en weefde er de juiste sfeerbeelden tussen.

Boter, Kaas noch eieren (NPO3 21.00-21.55 uur)

Voer voor een babbel op de trein, als u er maar geen melk bij drinkt. Want het blijft een vraag die menige discussie voedt: een veganistisch dieet, is dat nu goed voor ons? Deze docu zoekt het uit.