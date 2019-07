Autobestuurder die onder trein reed blijft aangehouden

De bestuurder van de auto die woensdagmorgen op een trein botste in Zele nadat hij de slagbomen negeerde, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De 20-jarige man beschikte niet over een rijbewijs.

Het incident gebeurde om 6.45 uur. De trein Sint-Niklaas-Kortrijk botste op een auto op de overweg van de Lokerenbaan in Zele. Volgens de eerste vaststellingen had de bestuurder geslalomd tussen de slagbomen. In het voertuig waren naast de bestuurder drie passagiers aanwezig, die in kritieke toestand afgevoerd werden naar het ziekenhuis.

De bestuurder raakte lichtgewond. De 20-jarige man uit Hamme beschikte niet over een rijbewijs. Hij werd na verzorging in het ziekenhuis meegenomen voor verhoor. De man had niet gedronken. Hij werd donderdag aangehouden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het parket vroeg zijn aanhouding onder meer omdat hij een verkeersongeval veroorzaakte dat verwondingen heeft toegebracht aan de passagiers, voor het rijden zonder rijbewijs en het oversteken van een gesloten overweg.