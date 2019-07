N-VA staat achter ‘door en door goeie’ Kris Van Dijck

Vlaams minister-president Homans zegt dat haar partijgenoot Kris Van Dijck alleen ontslag neemt als parlementsvoorzitter om zich te kunnen verdedigen tegen de beschuldigingen. Ook minister Ben Weyts staat achter Van Dijck.

Homans reageert verslagen op het ontslag van haar partijgenoot na verhalen over zijn steun aan een escortdame. Zij zegt dat zijn ontslag allerminst een schuldbekentenis is. ‘Hij wil zich kunnen verdedigen tegen de aantijgingen. Hij wil een onafhankelijk en sereen onderzoek, daarom heeft hij zijn ontslag ingediend.’ Dat kun je niet in alle rust doen als je intussen voorzitter bent van het Vlaams Parlement.

Homans benadrukt dat Van Dijck meteen zelf zijn ontslag heeft aangeboden. ‘Er is vanuit de partij niet gevraagd om zijn ontslag, er was alleen de vraag van de partij om samen te zitten maar hij is binnengekomen en heeft meteen zijn ontslag gegeven.’

‘Ik vind het heel jammer dat een persoon als Kris Van Dijck deze Vlaamse feestdag zo in mineur moet beleven’, zei ze nog aan de VRT. ‘Ik ken Kris al heel lang en hij is een door en door goed persoon.’

Ook minister Ben Weyts verdedigt zijn partijgenoot. ‘Mijn vertrouwen in zijn persoon is ongeschonden. Hij heeft het nodig geacht dat hij ontslag moest nemen, dat siert hem, en we zien morgen hoe we daar mee moeten verder gaan’, zei Weyts aan De Standaard. Hij noemt de voormalige parlementsvoorzitter ‘een familiestuk in het N-VA salon’.

‘Dat hij ontslag nam komt door een samenloop van omstandigheden. Hij kwam in het oog van de storm te staan. Sommige mensen hebben het nodig geacht om een persoonlijke rekening te vereffenen. Als iemand (bij P-Magazine, red) het moment suprême afwacht om dit verhaal te lossen, dan vermoed ik dat het om een afrekening gaat.’