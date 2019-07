Jérôme Deom verlaat Standard definitief, middenvelder tekent voor drie jaar bij MVV

Jérôme Deom blijft de kleuren van de Nederlandse tweedeklasser MVV verdedigen. De 20-jarige middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend door Standard en ondertekende nu een contract voor drie jaar in Maastricht.

Deom genoot bij de Rouches zijn jeugdopleiding en kreeg er in het seizoen 2016-2017 ook flink wat speelkansen in play-off 2. Daarna verdween de centrale middenvelder uit beeld. MVV viste hem vorig seizoen op en in het shirt van de Nederlandse eerstedivisieclub ontpopte hij zich tot een sterkhouder van het team. Deom speelde vorig seizoen 32 wedstrijden (drie doelpunten, twee assists).

“Jérôme is een dynamische middenvelder. Een technisch begaafde speler met een goede eerste opbouw”, zegt de technisch directeur van MVV, Ron Elsen. “Een speler die balvast is en die oog heeft voor de steekpass en het vernuft om iemand in scoringspositie te brengen. Jérôme heeft, ondanks zijn nog jonge leeftijd, afgelopen seizoen al veel minuten gemaakt en laten zien dat hij belangrijk kan zijn voor de ploeg. MVV Maastricht ziet in hem voldoende ruimte tot doorontwikkeling. We wilden hem dan ook heel graag inlijven binnen de club. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee!”