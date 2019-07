Filip Dewinter roept vrijdagochtend Vast Bureau van Vlaams Parlement samen

Door het ontslag van Kris Van Dijck (N-VA) wordt eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de facto voorzitter van het Vlaams Parlement.

‘Ik vind het oneervol dat ik voorzitter word van het Vlaams Parlement door het ontslag van Kris Van Dijck’, zegt Dewinter tegen Belga. ‘Ik zat hier niet op te wachten en was liever op een andere manier voorzitter geworden’.

De vraag is nu of Dewinter zal aanblijven als voorlopig Vlaams Parlementsvoorzitter tot er een nieuwe Vlaamse regering is, of dat er meteen een andere interim-voorzitter wordt aangesteld. N-VA dringt er volgens VTM Nieuws alvast op aan dat Van Dijck wordt opgevolgd door een andere N-VA’er. Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska zegt tegen Belga dat het parlement ‘snel moet schakelen’ om het voorzitterschap van Dewinter in de kiem te smoren.

Hetzelfde vindt Bart Somers (Open VLD). ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter aanduiden. Niet alleen voor de werking van de instelling, maar ook omdat we niet graag zien dat iemand van een extremistische partij het parlement voorzit. Het lijkt me voor de hand liggend dat het opnieuw iemand van de N-VA wordt.’

Ook SP.A-fractieleider Conner Rousseau zit op die lijn. 'Er moet een goede keuze gemaakt worden. Het is de gewoonte dat de grootste partij, dus N-VA, iemand voodraagt. En van mij mag het ook gerust iemand van N-VA zijn, maar ik zou willen oproepen om iemand te kiezen die boven de partijgrenzen kan staan, iemand die kan verbinden en het parlement op een geloofwaardige manier kan leiden.'

Al eerder in opspraak

Dewinter roept nu het Vast Bureau van het Vlaams Parlement samen, het dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de financiën, de infrastructuur en het personeel. Daar zal vrijdag naar een oplossing worden gezocht.

Kris Van Dijck nam donderdagmiddag ontslag na aanzwellende geruchten over een affaire met een escorte, voor wie hij een uitkering zou hebben proberen regelen. ‘De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als parlementsvoorzitter’, zei Van Dijck. Eerder kwam hij ook al in opspraak omdat hij vorige week onder invloed van alcohol een aanhangwagen aanreed.