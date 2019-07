Verdacht pakket op militaire basis in Gooik

Op de militaire basis van Satcom in Gooik is donderdag in de vroege namiddag een verdacht pakket afgegeven. Dat is het knooppunt van satellietcommunicatie tussen de lidstaten van de Navo. Er geldt een terrorisme-alarm. Dat heeft persagentschap Belga uit goede bron vernomen.

Op een afgelegen terrein in Kester, deelgemeente van Gooik in Vlaams-Brabant, heeft de Navo een nieuw communicatiecentrum in gebruik genomen. Vier nieuwe antennes zijn van ver zichtbaar omdat ze in witte bollen worden gestoken. De satellieten worden ingezet voor onder meer spionagedoeleinden.

Op die Satcom-basis werd een verdacht pakket afgegeven. Voor het ministerie van Defensie komt dat neer op een vermoeden van terrorisme.