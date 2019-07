Kris Van Dijck neemt ontslag, maar ontkent

Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) neemt ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat bevestigt hij in een verklaring. Hij ontkent de aantijgingen uit P-Magazine.

Volgens P-Magazine heeft Van Dijck via mails naar minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ervoor geijverd dat een escortdame een uitkering zou krijgen van het 'Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers’. Het blad insinueert ook dat de onderneming van de escortdame was opgericht om snel failliet te gaan en een uitbetaling te krijgen van het fonds.

Van Dijck neemt ontslag na de aantijgingen. Hij ontkent wel de verhalen. Wat de bekroning van zijn lange parlementaire carrière moest worden, draaide uit op een nachtmerrie. 'De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter', zegt Van Dijck. 'Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren.'

De N-VA'er is wel stellig: 'Ik wil één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect.'

Commotie

Het nieuws raakte bekend tijdens zijn toespraak op de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis. Al tijdens de toespraak brak commotie uit onder de aanwezigen. Meteen daarna werd Van Dijck door communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche weggeleid. Minister-president en partijgenote Liesbeth Homans weigerde kort daarna in een eerste reactie aan Villa Politica elke commentaar en toonde zich verbolgen. 'Verder wil ik hierop niet reageren. Geen enkele andere bron bevestigt het verhaal van P-Magazine.'

Voor Van Dijck zijn de nieuwe aantijgingen de druppel te veel. De emmer was namelijk al vol: de voorlopige voorzitter van het Vlaams Parlement lag pas nog onder vuur door het auto-ongeval dat hij in dronken toestand had veroorzaakt. Zijn positie werd toen al in vraag gesteld. N-VA besliste hem niet te laten vallen.