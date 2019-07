Kris Peeters bevestigt uitbetaling, maar ‘e-mail Van Dijck voorlopig onvindbaar’

Kris Peeters (CD&V), voormalig minister van Werk, bevestigt tegen VTM Nieuws dat aan de oprichtster van een failliet bedrijf, die een escorte zou zijn, een uitkering is uitbetaald. Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck zou volgens P-Magazine via e-mail op die uitbetaling hebben aangedrongen, maar die e-mail is nog niet boven water gekomen.

‘Ik heb meteen met het kabinet contact opgenomen om na te gaan of die e-mail ooit is toegekomen, maar men heeft die niet gevonden. Het zou een e-mail zijn van vier of vijf jaar geleden, maar die is dus onvindbaar’, zegt Kris Peeters tegen VTM Nieuws.

‘Ik heb ook gevraagd om contact op te nemen met de administratie om na te kijken of zij het dossier daar kennen. Wat ik weet is dat het een dossier is van 2013 en dat de uitbetaling gebeurd is in 2014. Die uitbetaling is gebeurd, zoals de regeling dat toestaat. Ik begrijp dat Kris Van Dijck met die mail zou hebben geïntervenieerd, omdat het bedrag te laag zou zijn geweest. En dat hij mij daarom zou hebben gecontacteerd. Maar dat bedrag is het bedrag dat de administratie heeft toegekend, en daar is niets aan gewijzigd.’

Volgens P-Magazine heeft Van Dijck via mails naar Peeters ervoor geijverd dat een escortdame een uitkering zou krijgen van het ‘Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers’. Het blad insinueert ook dat de onderneming van de escortdame was opgericht om snel failliet te gaan en een uitbetaling te krijgen van het fonds.

De voor Van Dijck erg belastende berichtgeving werd door P-Magazine gepubliceerd net op het moment dat hij de 11 juliviering toesprak in het Brusselse stadhuis. Meteen na zijn toespraak en het uitbreken van de commotie werd Van Dijck door communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche weggeleid. Enkele uren later besloot Van Dijck op te stappen. Wel ontkent hij de aantijgingen: 'Ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook.'