BNP Paribas stopt met financiering detentiecentra

De Franse bank BNP Paribas heeft besloten niet langer privé-gevangenisbedrijven te financieren.

De beslissing komt er nadat De Standaard berichtte over de zakelijke banden tussen BNP Paribas en Geo Group. Dat bedrijf baat in de Verenigde Staten detentiecentra uit waar migranten uit Midden-Amerika worden vastgehouden. De omstandigheden waaronder dat gebeurt, hebben geleid tot kritiek van inspectiediensten.

BNP Paribas zegt dat de bank de praktijken van Geo Group heeft afgetoetst aan haar eigen beleid. Daaruit vloeide de beslissing voort om niet langer zaken te doen met Geo Group, of andere privébedrijven die gevangenissen of detentiecentra uitbaten. BNP Paribas zegt in een mededeling dat er geen nieuwe financiële engagementen meer zullen worden aangegaan.

Gisteren kondigde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) aan dat hij de Belgische vertegenwoordiger in de raad van bestuur over de zaak zal raadplegen. De Belgische staat is de grootste aandeelhouder van de Franse bank.