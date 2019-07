‘Als dit klopt is positie van Van Dijck onhoudbaar’

Oppositiepartijen Groen en SP.A reageren afwachtend maar duidelijk op het belastende nieuws over Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA).

Volgens P-Magazine heeft Van Dijck via mails naar minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ervoor geijverd dat een escortdame een uitkering zou krijgen van ‘Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers’.

Het blad insinueert ook dat de onderneming van de escortdame was opgericht om snel failliet te gaan en een uitbetaling te krijgen van het fonds.

‘Als dit verhaal klopt - en ik benadruk die premisse - dan is de positie van Kris Van Dijck als parlementsvoorzitter onhoudbaar’, reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska aan Belga. ‘Ik vraag dan ook dat het Uitgebreid Bureau versneld wordt samengeroepen als dit klopt.’ Rzoska voegt er aan toe dat ‘hij persoonlijk vorige week al zou zijn opgestapt na het verhaal van het dronken rijden’.

SP.A reageert gelijkaardig. ‘De parlementsvoorzitter heeft in zijn toespraak gesproken over verantwoordelijkheid. Wel, als dit verhaal klopt, moet Van Dijck zijn verantwoordelijkheid nemen’, zo reageert fractieleider Conner Rousseau. ‘Als dit waar is, kan je niet meer spreken van een stabiele context. Dan heeft Van Dijck op twee weken tijd twee keer de wet overtreden en moet er een nieuwe voorzitter komen’, aldus Rousseau.