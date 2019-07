Muurschilderij eert Frida Kahlo en traditionele Mexicaanse klederdracht

Een groot muurschilderij van de Ierse artiest Fin Dac in de Mexicaanse stad Guadalajara is een eerbetoon aan zowel kunstenares Frida Kahlo, als de traditionele kledij van het land. Het kunstwerk, 'Magdalena', toont de bekende Mexicaanse kunstenares in een roze sjaal, een huipil, een kleurrijke blouse uit het zuiden van Mexico en een lange blauwe rok. Het kunstwerk wordt officieel ingewijd op maandag 15 juli tijdens het Despertares Impulsa festival. Frida Kahlo werd geboren in Mexico City op 6 juli 1907 en stierf daar op 13 juli 1954. Vorige zaterdag werd haar 112ste verjaardag herdacht.