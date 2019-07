Vaticaan: ‘Niets gevonden in zoektocht naar vermiste tiener’

Er is niets gevonden in de twee graven die geopend zijn in het Vaticaan om te zoeken naar de vermiste tiener Emanuela Orlandi. Dat zegt het Vaticaan.

Het Vaticaan heeft vandaag twee oude graftombes geopend om te zoeken naar de resten van Emanuela Orlandi. Haar verdwijning, in 1983, is een van de grootste mysteries van Rome.

Een graf was ‘volledig leeg’ en de andere bevatte geen menselijke resten, zegt de woordvoerder van het Vaticaan, Alessandro Gisotto, in een persbericht.

Emanuela was vijftien toen ze op 22 juni 1983 met de bus vertrok naar haar muziekles in een Vaticaans muziek­instituut in Rome. Ze zou nooit meer thuiskomen. Haar broer Pietro wijdt al tientallen jaren van zijn leven aan de zoektocht naar zijn spoorloos verdwenen zus.

Anonieme tip

Het Vaticaan stemde ermee in dat de twee graven geopend zouden worden op het piepkleine Teutoonse kerkhof, net ten zuiden van de Sint-Pietersbasiliek in ­Vaticaanstad, na een anonieme tip aan de familie Orlandi. Vorige zomer ontving de advocate van de familie een brief met een foto van een engel op het kerkhof. De boodschap luidde: ‘Zoek daar waar de engel naartoe wijst.’ Bij de graven die vandaag worden geopend, staat tegen de muur een engel die een blad vasthoudt met daarop de Latijnse spreuk Requiescat in pace (‘Rust in vrede’).

Emanuela groeide op in Vaticaanstad, omdat haar vader daar een belangrijke lekenwerker was. Haar verdwijning is in Italië al vele jaren voer voor een niet-aflatende stroom geruchten en samenzweringstheorieën.