Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) heeft vanochtend de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis vroegtijdig verlaten. Tijdens zijn toespraak brak commotie uit onder de aanwezigen door belastende berichtgeving op de website van P-Magazine. De N-VA weigert voorlopig alle commentaar.

Meteen na zijn toespraak werd Van Dijck door communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche weggeleid.

Minister-president en partijgenote Liesbeth Homans weigerde in een eerste reactie aan Villa Politica elke commentaar en toonde zich verbolgen. 'Verder wil ik hierop niet reageren. Geen enkele andere bron bevestigt het verhaal van P-Magazine.'

Ook Van Dijck zelf wenst voorlopig niet te reageren. De voorlopige voorzitter van het Vlaams Parlement lag pas nog onder vuur door het auto-ongeval dat hij in dronken toestand had veroorzaakt.

De N-VA houdt momenteel crisisoverleg over de vraag of Van Dijck nog houdbaar is als tijdelijk voorzitter van het parlement.

Bijkomend probleem: als Van Dijck ontslag neemt, wordt de eerste ondervoorzitter normaal gezien voorzitter: Filip Dewinter (Vlaams Belang). Open VLD heeft al laten verstaan dat de partij dat absoluut wil vermijden.

Ook CD&V gaat later op de dag communiceren over de zaak.