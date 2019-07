Wie er nog over twijfelde: Peter Sagan is na een jaar vol miserie terug. Woensdag won hij zijn twaalfde rit in de Tour de France en haalde hij zijn 'Hulk-viering” nog eens boven. En als Sagan zich goed voelt, leeft hij zich ook wel eens graag uit als acteur. Getuige daarvan een opvallende reclamespot die hij zelf op Instagram zette.