Gevonden explosieven in Anderlecht waren van Russische militair

De explosieven die zaterdag gevonden werden in Anderlecht behoorden toe aan een Russische ex-militair, G.A. geboren in 1965 en overleden in 2011. Dat maakte het Brussels parket donderdag bekend op een persconferentie.

'Uit het verhoor van de voormalige eigenaar van het gebouw blijkt dat G.A. in de loop van de jaren 2000 reeds bekend stond om zijn bezit van messen. De Russische ex-militair bevond zich ook in een onstabiele psychologische toestand, die neigde naar paranoia', vertelt parketwoordvoerder Denis Goeman.

'De onderzoekers van de federale gerechtelijke politie konden zijn identiteit achterhalen dankzij een vingerafdruk die werd gevonden op de binnenkant van de plakband rond een van de messen', vervolgt Goeman.

De zak die werd gevonden in de eerste trede van een trap die leidt naar de overloop van het appartement van de betrokkene, bevatte meerdere messen, Amerikaanse boksbeugels, explosieven en een dertigtal ontstekers voor explosieven.

Aangezien G.A. in 2011 overleed, zal het parket van Brussel het dossier sluiten na ontvangst van de resultaten van de laatste onderzoeksopdrachten. Het onderzoek toont aan dat er geen enkele link is met de Tourstart of met de terroristische aanslagen die België in de afgelopen jaren meemaakte.

De zak met explosieven werd zaterdag omstreeks 19.30 uur gevonden. De politie werd door een arbeider op de hoogte gebracht toen die de zak aantrof in een opslagruimte in een trap in Anderlecht. De ontmijningsdienst DOVO was die avond ter plaatse gekomen om de explosieven te onderzoeken. De mogelijkheid dat het ging om een oude opslagplaats van explosieven werd toen al overwogen.