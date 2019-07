A$AP Rocky zegt af voor Dour Festival en Tomorrowland

A$AP Rocky annuleert alle geplande Europese concerten in juli. Hij zal op zondag 14 juli en zondag 21 juli dus niet in ons land te zien zijn op Dour Festival en Tomorrowland.

A$AP Rocky zal deze maand niet te zien zijn in ons land. Ook zijn de andere Europese passages op festivals, onder meer in Barcelona, Duitsland en Milaan, zijn afgelast. Dat laat zijn management weten. Dour festival heeft ondertussen al een vervanger aangekondigd: ScHoolboyQ.

De dertigjarige artiest (echte naam Rakim Mayers) werd vorige week opgepakt in Stockholm. Met enkele van zijn bodyguards had hij na een woordenwisseling een man op de grond gegooid en schoppen verkocht. Het voorval werd gefilmd en leidde vorige week dinsdag tot de arrestatie van drie mannen, onder wie de rapper.

Werd vorige week donderdag nog verwacht dat hij vrij zou komen, dan kreeg hij vrijdag in een gesloten zitting van de rechtbank te horen dat hij minstens een paar weken achter de tralies zal moeten blijven.

Waarom de rapper nog vastzit? Er komt een analyse van zijn gsm-verkeer en niet alle betrokkenen zijn al ondervraagd. De rechter vond ook dat de druk van fans en de economische belangen niet mochten meespelen.

De rapper gaat alvast in beroep. Mayers zegt dat hij aangevallen werd en zich moest verdedigen. Volgens zijn advocaat is hij ‘verbijsterd zich in deze situatie te bevinden’. Als de feiten in zijn nadeel bewezen worden, kan hij zes jaar cel krijgen.