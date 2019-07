De eerste opgave in de Tour de France: de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, ploegmaat van Greg Van Avermaet

Pas na vijf etappes in deze Tour de France is de eerste opgave een feit: de 28-jarige Nieuw-Zeelander Patrick Bevin zal niet meer aan de start verschijnen van de zesde etappe, dat laat zijn ploeg Team CCC weten.

Patrick Bevin kwam ten val in de vierde etappe maar reed de rit (met ongeveer nog 100 kilometer te gaan!) en de vijfde rit nog uit. De pijn nam echter toe in de etappe van woensdag en onderzoek wees uit dat hij twee ribben had gebroken. “Hoewel Patrick vanochtend nog wilde proberen in de zesde etappe, hebben we collectief de beslissing genomen om op te geven”, verklaarde ploegdokter Testa. “Zo kan hij goed herstellen en focussen op zijn doelen in het tweede deel van het seizoen. Patrick heeft twee weken rust nodig voordat hij weer kan beginnen met trainen.”

“Ik viel op mijn linkerkant en kreeg een wiel op mijn borst, maar ik dacht dat ik er goed vanaf kwam zonder schaafwonden of zoiets”, reageert een ontgoochelde Bevin. “Maar de pijn werd steeds erger en na de röntgenfoto’s hebben we het nog een nacht gegeven om te zien hoe het was, maar het advies van het medische team was duidelijk: stoppen met koersen. Een rationele beslissing. Twee gebroken ribben worden ‘s nachts niet beter.”