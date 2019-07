Grijpt Bernal vandaag de macht in de Tour? Ontdekker voorspelt winst van Colombiaan op La Planche des Belles Filles, Froome heeft last van “FOMO”

Gianni Savio is de ontdekker van Egan Bernal. De Italiaanse teambaas gaf de Colombiaan een contract in 2016 bij zijn Androni Giocattoli team. “Egan wint vandaag de rit naar La Planche des Belles Filles.”

Savio was woensdag en is ook nog donderdag te gast in de Tour de France. De Italiaanse teambaas maakt zich sterk dat Bernal in de zesde rit een eerste keer zal uitpakken. “La Planche des Belles Filles is een aankomst op zijn maat”, vertelde hij woensdag. “Hij voelt zich goed en waarom zou hij de kans op een zege laten liggen?”

Foto: BELGAIMAGE

Savio is de ontdekker van heel wat talent in Zuid-Amerika. Zijn jongste aanwinsten waren Egan Bernal en ook Ivan Sosa, beide renners koersten eerst in zijn Italiaanse team. Bernal in 2016 en 2017, Sosa in 2017 en 2018. Nu zijn ze beiden aan de slag bij het team van de Britse manager Dave Brailsford. “Egan is zo’n renner die je maar eens om de 20 jaar tegenkomt. Hij heeft dit jaar al een paar mooie successen bij elkaar gefietst. Hij is bescheiden en schikte zich in een rol van knecht voor deze Tour. De valpartij van Chris Froome bracht daar verandering in. Hij deelt nu het kopmanschap met Geraint Thomas. Of hij niet te jong is voor Tourwinst? Hij kan goed om met de druk en wat is jong? Hij draait al een tijdje mee en is zowel fysiek, als mentaal in staat om leider zijn en een ronde te winnen.”

Bernal pakte in de rit naar Epernay alvast vijf seconden bonus op ploegmaat Geraint Thomas. Bij toeval, en door alert te koersen. De rit naar Planche des Belles Filles zou wel eens een eerste aanwijziging kunnen geven over de toewijzing van het kopmanschap binnen Ineos. Al maakte de ploeg zich woensdag sterk dat er nog geen beslissingen vallen na de rit van vandaag. “Dat is nog veel te vroeg”, zei ploegleider Nicolas Portal. “Er volgen nog heel wat zware etappes in de tweede en derde week. Het is niet omdat je op La Planche tijd verliest, dat je Tour voorbij is. Het is ook nog maar de eerste afspraak bergop. Je kan in week twee of drie nog heel sterk voor de dag komen moest het niet lukken in de rit van vandaag. Het grote doel is om geen tijd te verliezen op La Planche en winnen we enkele seconden, dan is dat een mooie bonus, maar het is niet het doel.”

Geraint Thomas: “Interessant om zien waar iedereen staat”

Kopman Geraint Thomas beseft alvast dat de aankomst ploegmaat Bernal goed ligt. Hij verkende de finish net voor de Ronde van Zwitserland waar hij ten val kwam. “Dit is een finish in het voordeel van die echte ‘punchy’ klimmers zoals Egan, maar ook Adam Yates, Nairo Quintana en Richie Porte om er een paar te noemen. Het zal interessant zijn om te zien waar iedereen staat na donderdag en deze rit zal een eerste indicatie geven.”

Chris Froome: “Gigantische FOMO vandaag”

De afwezige Chris Froome is er het hart van in dat hij er vandaag niet bij kan zijn. “Gigantische FOMO vandaag”, twitterde hij. FOMO staat voor Fear Of Missing Out of de angst om iets belangrijks of leuks te missen.

“Ik won mijn eerste Tour-etappe op La Planche des Belles Filles in 2012. Wat had ik graag meegekoerst vandaag”, schrijft hij in een tweet. “Geef er een stevige lap op, Team INEOS”, benadrukt de viervoudige Tourwinnaar.

Massive FOMO today 💔

Won my first @letour stage on La Planche des Belles Filles in 2012. What I wouldn’t give to be there racing it today 😩

Please smash it @TeamINEOS 👊 https://t.co/3QVjDxbcEb — Chris Froome (@chrisfroome) 11 juli 2019

Froome kwam midden juni ten val tijdens een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Hij liep daarbij breuken op aan het rechterdijbeen, de heup, de elleboog, de ribben en de nek. De 34-jarige renner lag een week in het ziekenhuis van Saint-Etienne waarna hij werd overgebracht naar een revalidatiecentrum. Dat mocht hij begin juli verlaten.

Chris Froome in actie op La Planche des Belles Filles in 2012: