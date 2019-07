De verlamde Vincent Lambert is donderdagochtend overleden. Dat meldt de familie aan het nieuwsagentschap AFP.

Vincent Lambert, de Fransman die al bijna elf jaar in coma lag, is donderdagvoormiddag overleden. De behandeling van 'de man die niet mocht sterven' werd vorige week stopgezet. ‘Vincent is om 8.24 uur deze voormiddag overleden’ in het ziekenhuis in Reims, zegt zijn neef François.

De man, een verpleger, raakte in 2008 betrokken bij een zwaar verkeersongeval, raakte verlamd en wordt sindsdien kunstmatig in leven gehouden. Zijn lot is al jaren de inzet van een hoogoplopend familieconflict. De ouders van Lambert deden er als overtuigde katholieken alles aan om hun zoon in leven te houden. De echtgenote sprak over therapeutische hardnekkigheid. Ze werd daarin door zes van de acht broers en zussen van Lambert gesteund.

De zaak kreeg ook een nationaal en internationaal podium. De (katholieke) ouders hadden ook een beroep gedaan op de Franse president Emmanuel Macron, die verkoos niet tussenbeide te komen. Dat deed François-Xavier Bellamy wel, de Europese lijsttrekker van de rechtse partij Les Républicains, die waarschuwde voor ‘een onmenselijke wereld’. Ook het Vaticaan sprak zich in het verleden uit over de zaak en eiste toen dat zo vlug mogelijk efficiënte oplossingen gevonden moesten worden om het leven van Lambert te beschermen.

Levenseinde

In overleg met zijn vrouw was eind mei al een levenseindeprocedure ingezet. De toediening van vocht en voedsel van Lambert werd toen verminderd en hij kreeg zware sedatiemiddelen toegediend om verder lijden te beperken. Maar enkele uren ­later oordeelde het beroepshof in Parijs, na tussenkomst van de moeder van Lambert, dat de behandeling hervat moest worden zolang zij zich niet had kunnen uitspreken bij een commissie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met rechten voor gehandicapten.

Het Franse Hof van Cassatie verklaarde die uitspraak van het lagere hof in Parijs vorige vrijdag nietig, waarna de artsen gisteren de procedure hervatten. Een zoveelste ‘coup de théâtre’, schreven de Franse media.

Aanklagen

De moeder, Vivane Lambert, zal het er vermoedelijk niet bij laten zitten. Haar advocaten hebben eerder al aangegeven dat ze de verantwoordelijke artsen voor ‘moord’ willen aanklagen. ‘Vincent is niet ziek, niet aan het eind van zijn leven’, zei Jean Paillot, de advocaat van de ouders.

Euthanasie is in Frankrijk bij wet verboden, maar het is wel mogelijk om terminale patiënten helemaal te verdoven om on­nodig lijden uit te sluiten. ­Lambert had geen wilsverklaring ingevuld, maar volgens zijn vrouw heeft hij eerder mondeling aangegeven dat hij niet als kasplantje wilde leven.