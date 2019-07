Twee slachtoffers Gentse voyeur zijn diep gekwetst maar willen geen celstraf: ‘Geef hem een tweede kans’

‘Het is heel erg wat er gebeurd is. Maar ik hoop voor hem dat hij verder kan gaan met zijn leven.’ Een opmerkelijke wending woensdag op de eerste procesdag tegen de Gentse voyeur Mike D.B. (42). De man riskeert een jarenlange celstraf omdat hij tal van vrouwen – en zelfs minderjarigen – filmde in de kleedruimtes van een sporthal. Maar twee van zijn slachtoffers vinden de gevangenis geen oplossing . ‘Daar wordt hij geen beter mens. Hij is tot inkeer gekomen en moet nu vooral verder therapie volgen.’